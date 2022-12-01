唔想再失威　德國絕地大反擊

E組關鍵戰，哥斯達黎加硬撼德國。德國一定要贏先保出線希望；哥斯達黎加為晉級同樣要搏，佢哋近年喺世盃面對歐洲球隊例演入球騷，3.5球入球大值得捧場。（Now 619及617周五凌晨3時直播)

哥斯達黎加對歐洲兵多失波

4屆冠軍德國現時僅有1分喺手，不過亦只落後哥斯達黎加同日本2分，若然日本今輪輸波，德國贏波就可以出線，假如日本打和，德國就要贏2球或以上先肯定晉級；另一情況係日本贏到西班牙，如果「狂牛」只係僅輸，得失球仲有好大優勢，依家得失球為-1嘅德國要大勝先有生機。德國上輪逼和西班牙，表現已見改善，預計入波功臣富克洛同傷愈嘅利萊辛尼會齊齊擔正，配合新星穆斯亞拿，攻力夠保證，為免連續兩屆分組賽出局咁肉酸，必全力搶攻。

哥斯達黎加現時同日本同分，今仗若果打和，就要望日本輸波，踢法唔能夠太保守。佢哋陣容老化及缺乏對抗性，面對歐洲球隊難免輸蝕，近兩次世盃對歐洲代表共失9球，全開4球或以上，包括今屆首輪吞西班牙7蛋，既然客Ｗ冇肉食，3.5球大盤相對抵玩。