【港講J.League】世盃期間　歐、日球會密密交戰

鐮田大地、酒井宏樹、相馬勇紀等日本國腳喺卡塔爾搏到盡為日本國家隊出力，不過佢哋嘅所屬球會就無喺呢段時間偷懶，正值休季時段依然進行約戰法蘭克福、羅馬兩支歐洲大會，場面仲相當精彩，為日本當地球迷提供了世界盃以外的睇波選擇。

長谷部誠領軍法蘭克福東來

上屆歐霸盃冠軍、今屆歐聯十六強份子的德甲球會法蘭克福，喺世界盃期間就選擇東來日本進行友賽。雖然鐮田大地正值代表日本出戰世界盃而缺陣，但前日本國腳、身兼法蘭克福隊長一職的長谷部誠返嚟日本賽場上陣，叫座力依然十足。

首戰浦和紅鑽打得燦爛

喺11月16日，法蘭克福就同浦和紅鑽進行東瀛之旅首戰，賽事喺琦玉2002世界盃球場上演，更吸引到24000名球迷入場；值得一提的係，今場波亦係長谷部誠領軍倒戈舊主，難怪對球迷咁有吸引力。

浦和紅鑽踢法一向主張進攻，過往多次同歐洲球會交鋒都會上演入球騷，今場波亦唔例外。開賽只係19分鐘，正選上陣的中鋒卡斯柏真卡接應江阪任直線傳送突入禁區，起食糊左腳射入，主隊浦和紅鑽意外領先。

雖然有部份主力要出戰世界盃缺陣，但法蘭克福依然有派遣艾拿利奧、阿列杜、阿馬美托尼等主力上陣，因此喺場上的表現亦不落下風，可惜阿拿利奧先後攻門都無功而還。戰至27分鐘法蘭克福竟然再失一球，今場波表現突出的江阪任再次同卡斯柏真卡進行配合，後者接應傳送後喺禁區頂勁射，成功收死法蘭克福門將拉馬，浦和紅鑽結果以2比0領先半場。

身為應屆歐霸盃冠軍，法蘭克福當然唔想失威，經過半場調動後即刻喺47分鐘由年青球員艾拿奧爾回敬一球，追成1比2較接近紀錄。之不過法蘭克福今季入得失得，入完波無耐又被浦和紅鑽的阿歷山大舒候斯乘住角球攻勢趁亂射成3比1。

戰至75分鐘，千呼萬喚的長谷部誠終於後備上場，令到一眾浦和紅鑽球迷可以再次一睹佢嘅風采。不過法蘭克福喺長谷部誠上場後無耐再失一球，松尾佑介接應宮本優太傳送後自己帶波殺入法蘭克福腹地，禁區頂起左腳射入靚波協助球隊贏到4比1。

戰至末段，法蘭克福有後備入替的西班牙小將拿祖射成2比4較接近的紀錄，但最終無阻浦和紅鑽喺主場贏波。雖然法蘭克福東瀛之旅首戰落筆打三更，但上演入球騷之餘又有長谷部誠露面，相信球迷都滿意。

南下戰大阪飛腳有戲劇性發展

3日後，法蘭克福就南下關西挑戰另一日職聯球隊大阪飛腳，矢志要取得東瀛之旅首場勝利；主隊大阪飛腳剛季僅僅護級成功，成績令人失望，今場又有唔少主力缺陣，賽前不被睇好。

主隊大阪飛腳唔少外援已經離隊，又有攻擊主力宇佐美貴史缺陣，因此今戰陣容的戰力相當有限，倉田秋、昌子原、食野亮太郎就要肩負起領軍重任。客隊法蘭克福方面，長谷部誠繼續先任後備，但正選陣容依然有艾拿利奧、阿列杜、阿馬美托尼及杜達等主力上陣。

賽事展開後，法蘭克福一直反客為主，面對主隊大阪飛腳的死守佔盡場上主導權，可惜一直打破唔到缺口。戰至38分鐘，巴西攻擊球員杜達進行個人突破，持球到禁區頂勁射左下角，收死正選上陣的門將一森純，法蘭克福結果以1比0領先上半場。

一如所料，雙方喺下半場進行大幅輪換，以修練兵之效。經過一輪調動後，雙方的戰情比較膠着，並無太多入肉攻門，比賽場面比起對浦和紅鑽一仗相去甚遠；而長谷部誠亦同上仗一樣，喺75分鐘入替上陣。

大阪飛腳本身攻擊力弱，法蘭克福本身以為可以輕鬆保住勝局，之不過80分鐘大阪飛腳前鋒山見大登殺入禁區，被出迎的門將拉馬撞跌搏到十二碼，而山見大登自己負責操刀並射入協助大阪飛腳追成平手。

追平後的大阪飛腳氣勢一下子返哂嚟，喺比賽餘下時間壓住法蘭克福強攻，戰至88分鐘，翼鋒山本悠樹喺左路一直帶波無人阻擋，帶到中路後起右腳勁射射入金球，成功協助大阪飛腳以2比1反勝法蘭克福，亦令法蘭克福喺今次的東瀛之旅錄得兩戰全敗。

雖然法蘭克福今次東來日本集訓的兩場友賽全敗，但隊長長谷部誠總算讓一眾日本球迷見到佢嘅風采，而兩場友賽亦不乏入球，相信對於推廣法蘭克福喺日本的知名度相當有幫助。此外，浦和紅鑽同大阪飛腳有唔少本土球員喺兩場友賽中表現出色，話唔定可以吸引到歐洲球會的眼球，為日後旅歐鋪路。

羅馬征日星光熠熠

除了法蘭克福，應屆歐協聯冠軍、意甲傳統勁旅羅馬亦有喺11月進行東瀛之旅。有摩連奴帶領的羅馬，先後喺11月25、28日同名古屋鯨魚及橫濱水手進行友賽。

意大利同今屆世界盃決賽周無緣，而陣中亦有唔少國腳級人馬喺最後階段落選，令到今次羅馬的東來大軍變得星光熠熠。譚美阿巴謙、史摩寧、艾沙拉維、尼曼查馬迪等球星悉數隨隊，吸引力比法蘭克福更大。

日本首戰被主隊悶和

羅馬來勢洶洶，佢哋首戰嘅對手名古屋鯨魚亦不敢怠慢，監督長谷川健太派遣了蘭格歷克、泰亞高、中谷進之介、永井謙佑、永木亮太、馬迪奧斯杜斯山度士等悉數上陣，實力同羅馬絕對有得揮。

實力稍佔上風的羅馬喺比賽初段可說是佔有優勢，譚美艾巴謙及艾沙拉維先後喺羅馬門前製造險象，但攻勢皆被名古屋鯨魚防線一一化解。主隊名古屋鯨魚守得出色，但攻擊線面對羅馬的銅牆鐵壁卻顯得力有不逮，一眾前線球員喺上半場完全無法喺羅馬門前製造險象，結果雙方喺上半場互交白卷。

羅馬喺下半場開波換入烏茲別克射手蘇梅洛度夫加強攻力，而名古屋鯨魚亦進行大幅度輪換調整實力，但雙方的調動對場上戰情無乜大影響。名古屋鯨魚門將蘭格歷克喺下半場依然忙碌，佢先後救出艾沙拉維、譚美阿巴謙的射門，而羅馬中堅羅渣伊賓尼斯的後上攻門亦高中楣，未能為羅馬打破缺口。

名古屋鯨魚方面的攻勢則更加寥寥可數，半場入替的拿爾甸奴接應馬迪奧斯杜斯山度士直線傳送突破越位陷阱，但佢的單刀攻門卻被羅馬門將施維拿化解。結果兩軍最後互交白卷，踢成0比0，羅馬喺日本的首仗總算保住不敗身。

北上大戰橫濱水手打得火熱

戰罷名古屋鯨魚的3日後，羅馬就北上東京同應屆日職聯冠軍橫濱水手進行大戰。橫濱水手雖然係今屆日職聯冠軍，但陣中並無任何主力需要出戰世界盃，日職聯MVP岩田智輝、西村拓真、水沼宏太等國腳級人馬皆在陣中。

今場波移師至東京國立競技場上演，但橫濱水手總算有半個主場之利，開賽無耐即施展下馬威。開賽僅9分鐘，左閘永戶勝也左路傳中，助攻的中堅卡路士伊度亞度攝前柱頂入，替橫濱水手打開紀錄。

今場穿起印有日文名字波衫的羅馬隨即展開反撲，一對正箭頭譚美阿巴謙及艾沙拉維多次作出配合製造攻勢，但面對精銳盡出的橫濱水手防線可以話係一籌莫展。去到臨完半場前，羅馬可以話係運都輸埋，西村拓真喺25位置施展遠射中柱，不過皮球就反彈門將施維拿的背脊撞入，結果橫濱水手喺半場以2比0領先。

落後兩球的羅馬喺半場一口氣換入蘇梅洛度夫、禾柏圖及新晉「羅馬王子」尼高路辛尼奧路落場加強攻力，務求平反敗局。尼高路辛尼奧路落場後果然有料到，多次帶動羅馬攻擊線進行攻勢，令橫濱水手防線險象環生；終於戰至69分鐘，尼高路辛尼奧路接應禾柏圖直線殺入禁區，成功避過岩田智輝的攔截，射成1比2較接近紀錄。

被追返一球的橫濱水手立刻作出回應，話咁快將領先優勢拉到兩球。72分鐘，離隊在即的仲川輝人中路策動攻勢分予右路的水沼宏太，皮球輾轉落入後上的松原健，後者隨即施以撞射射入死角，後備入替的門將保亞欲救無從下橫濱水手領先至3比1。

不過橫濱水手最後卻未能將勝局保持到最後，後備入替的門將中林洋次傳球失誤，被羅馬中堅羅渣伊賓尼斯截得來球後突入禁區，於84分鐘射成2比3。去到補時階段，羅馬右翼衛施歷右路傳中，接應的尼高路辛尼奧路再傳予左邊無人看管的蘇梅洛度夫射成3比3，結果雙方亦以此比數握手言和，羅馬的東瀛之旅錄得兩連和。

法蘭克福、羅馬喺今次的日本之旅雖然未能取得勝仗，但兩軍喺球季休戰期間狀態有所滑落，表現不如預期實屬情有可原，最重要都係收到練兵之效。至於4隊日職聯球隊喺面對歐洲勁旅的情況下不落下風，有波贏之餘更有唔少本土球員交出好表現，相信今次比賽對於日職聯的形象推廣亦有很大的幫助。

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