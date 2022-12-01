希亞路：年齡是數字　僅適用於莫迪歷身上

F組生死戰，克羅地亞對比利時。上屆世盃亞軍及季軍正面交鋒，理應精彩，可惜事過境遷，克羅地亞及比利時都經已褪色，尤其比利時的情況特別嚴重。

比利時陣中太多球員已年過30，活力大不如前，結果上仗被當打的摩洛哥痛擊而回，以致今仗必需要獲勝才有機會晉級，令球隊陷入出局邊緣。奇雲迪布尼上仗表現平平無奇，他身前的球員沒有像曼城隊友般走位接應，即使傳球大師亦無辦法。盧卡古上仗只踢了最後10分鐘，明顯狀態不足，但今仗已無退路，估計主教練馬天尼斯還是會以他作為正選。

相反，克羅地亞的超級球星莫迪歷同樣年事已高，但他跟效力皇家馬德里時一樣，年齡只是數字，他活力更勝後生仔，表現跟4年前分別不大。至於防守，洛夫雲夥拍年僅20歲的基華迪奧，集經驗及活力於一身，組成一個相當平衡的中堅組合，與比利時艾達韋列特及維頓漢等老態盡現的防線相比，更是優勝得多，甚至有可能是今仗勝負分野。

況且，賽前更傳出比利時內訌醜聞，三位主將夏薩特、奇雲迪布尼及維頓漢幾乎大打出手，內憂外患之下，相信比利時已無心力去爭勝，克羅地亞可再下一城，晉級16強。