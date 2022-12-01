死亡E組鍊到最後　日本生死戰搏盡吼下盤

今晚世盃上演「死亡E組」最後一輪，亞洲代表日本硬撼歐洲勁旅西班牙，「東洋兵團」上仗輸波後，陷入出局邊緣，能否繼爆冷贏德國之後，再踢出《足球小將》神劇情，創造另一次奇迹呢？另邊廂4屆冠軍德國必須要贏哥斯達黎加，先有望出線，到底「日耳曼戰車」會絕處逢生，定係連續兩屆分組賽肉酸出局？球迷拭目以待！

日本煞科戰火併西班牙，佢哋上仗全失3分，出線形勢急轉直下，今場贏唔到分分鐘出局，必定放手一搏。西班牙和波就夠，冇必要同對手硬碰，預料又會以傳控踢法玩「拉布」。日本跨屆近6場世盃未試過輸2球或以上，受讓一球/球半可博下盤。（Now 618及616周五凌晨3時直播）

日本首仗爆冷反勝德國2比1，證明可以同一線勁旅抗衡，但領隊森保一上仗對哥斯達黎加忽然玩輪換，原意係畀班主力休息，諗住和波都冇壞，結果事與願違，以0比1輸波，如果佢哋今場再輸就宣告出局，背水一戰下，隨時踢番首仗對德國嘅頑強鬥志。值得留意日本近兩屆世盃6場比賽，取得2勝1和3負，3場敗仗都只係淨輸1球，今仗受讓一球/球半，下盤有可取之處。

西班牙和波夠出線

4分在手嘅西班牙拎多1分就夠晉級，隨時留有一手，以免踢殘班主力。事實上佢哋首仗大炒到哥斯達黎加，只因對手不濟，上仗對住狀態一般嘅德國，領先下都被逼和，不宜高估。睇番佢哋上屆世盃對另一亞洲球隊伊朗，亦只能小勝1比0，今場讓一球/球半風險大，捧番下盤為妙。