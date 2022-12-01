加納守將：蘇亞雷斯「打排球」激勵咗我哋

加納同烏拉圭將於周五(2日)晚世界盃H組正面交鋒，除咗係爭出線生死大戰之外，仲係加納嘅復仇戰，雙方喺2010年世界盃8強碰頭，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯以「打排球」護空門，協助球隊戲劇性淘汰加納，成為呢支非洲兵團史上最悲痛一役，加納後衞阿歷山大迪積古揚言，今仗要「回禮」將烏拉圭踢出局。

當年南非世界盃，加納歷史性首次打入8強遇上烏拉圭，由蒙達利入波打開紀錄，烏拉圭靠科蘭建功扳平。戰至加時最後一刻，加納攻門眼見即將入網，蘇亞雷斯竟然用手拍走個波，被球證出示紅牌趕出場兼判罰12碼。

加納由基恩主射卻宴客，錯過絕殺對手機會，最終需要互射12碼分勝負，烏拉圭成為贏家。

相隔12年，兩隊又喺世界盃關鍵之戰碰頭，阿歷山大迪積古表示唔會令歷史重演：「我知道加納同烏拉圭之間嘅恩怨，呢件事成為激勵我哋今仗爭勝嘅動力，現時要做嘅事係恢復體能，保持冷靜及改善弱點，向出線目標進發。」

至於主角蘇亞雷斯仍然在陣，據悉如果烏拉圭出局，佢就會掛靴，今場隨時成為告別戰，撞正遇上加納，「哨牙蘇」能否再次絕處逢生，大家拭目以待。