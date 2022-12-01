希亞路：收起三笘薰　對手最開心

E組最後一輪賽事，西班牙鬥日本。雖然日本首輪分組賽成功擊敗德國，但上仗對哥斯達黎加卻大幅走樣，令球迷感到十分失望。

日本自毀長城，今仗更要硬撼西班牙，基本上要贏波才能確保出線資格，我估計球隊士氣肯定受到極大打擊，所謂沒有期望沒有失望，當全世界都寄望日本上仗可手執6分，但卻由天堂跌入地獄，我相信主教練森保一已沒有提升士氣的方法。

另外，我對於日本上場的排陣亦感到相當驚訝，三笘薰肯定是其中一位應該要踢正選的球員，用波能力極高，反擊具威脅，今仗若果又是後備的話，我也無話可說了。另外效力西甲皇家蘇斯達的久保建英，今仗亦理應進入正選名單，事關他對西班牙球員的打法瞭如指掌，但我不是教頭，亦估計不了森保一的排陣，當然，我作為西班牙人，是非常樂見上述二人在後備之列。

西班牙上仗鬥德國，再一次控制整條中場線，柏迪、加維及布斯基斯三人極為合拍，攻守有序，日本根本難以抵檔。反而我比較有興趣的，是主教練安歷基今仗會否排出一個無鋒陣？抑或讓之前兩仗後備入替攻入兩球的艾華路莫拉達正選上陣？當然，我是教練的話會選擇後者，不過無論安歷基會否再踢無鋒陣，亦無礙西班牙擊退士氣低落的日本，以首名晉級。