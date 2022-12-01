曹星如4年來首演主場戰 　1月國際賽再上擂台

曹星如再戰擂台！香港拳擊總會將於1月6日（星期五）晚上在灣仔修頓場館舉辦大型的國際賽事—UEF終極激鬥2023，一眾香港拳手將主場迎戰北馬其頓、蒙古及柬埔寨等歐亞精英，於擂台上爭奪冠軍殊榮，其中曹星如亦會繼2018年後，再次主場出擊！

當日能夠站立在擂台上的，都是高手中的高手。拳總公布參賽名單，港隊代表包括2022年世界排名33位的曹星如、世界排名38位的譚駿軒、拳擊好手潘啟情及一眾2022年香港冠軍級精英選手。拳總表示，除了有刺激、熱血的拳擊之外，更邀請電子搖滾少女FIESTER，以金屬及搖滾風格的歌曲為在場各選手打氣，炒熱氣氛。賽事門票將於明天(12月2)起在Cityline公開發售。

這將是曹星如自2018年11月30日主場擊敗中華台北拳手江奕宏後，第1次再在主場出戰。由職業轉戰業餘後，他一直渴望能代表香港披甲參加大型運動會，雖然東京奧運外圍賽失利未能圓夢，但他將目光放於明年的杭州亞運。疫情期間未有怠慢鍛煉，經常在社交網分享跑步及健身的相片，今年亦曾出外比賽，在科威特的賽事打入前4名。身為體院精英運動員的他，將以1月份的賽事寓賽於操，為亞運作準備。