盧卡古四度失機　比利時悶和克羅地亞出局

世盃F組第3輪，「格仔軍團」克羅地亞激鬥「歐洲紅魔」比利時，後備上陣嘅盧卡古四度失機，最終踢成0比0，比利時飲恨出局，克羅地亞次名出線；同組另一場摩洛哥2比1力挫加拿大，以小組首名入16強。

克羅地亞繼續踢433，莫迪歷支援3箭頭比列錫、卡拉馬歷及馬高利華查，比利時則變陣出擊，中場奇雲迪布尼領軍，前線收起缺態嘅夏薩特，改用白禮頓射手李安度杜沙特拍馬體會前鋒恩歷克卡拉斯高，35歲高齡射手梅頓斯亦正選披甲。

克羅地亞開波第一腳攻勢就完成射門，比列錫勁射斜出，比利時今場後防受壓，但前場反而有較多空位進攻，恩歷克卡拉斯高及梅頓斯早段都有射門機會。17分鐘出現爭議，克羅地亞有12碼機會，卡拉馬歷博到犯規，不過VAR提示隊友越位在先，球證推翻12碼判決，半場互無紀錄。

易邊後比利時換入盧卡古盡地一煲，多咗佢，奇雲迪布尼亦搵到傳送目標，盧卡古落場即刻有個頭槌攻門，可惜頂得太正被接實；克羅地亞攻勢都唔弱，波索域同莫迪歷先後叩關，但過唔到比利時門將泰拔高圖爾斯。

比利時60分鐘有個黃金機會，恩歷克卡拉斯高埋門被擋出不遠，盧卡古補射中柱彈出，賽事末段盧卡古再喺小禁區失機，最後時刻夏薩特都換埋入嚟，臨完場盧卡古再有兩次門前機會，但都全部錯失，最終踢成0比0完場，克羅地亞出線。