日本再演熱血反勝　2比1贏西班牙踢德國出局

世盃「死亡E組」終極一輪出現戲劇性發展，日本繼首仗2比1反勝德國後，生死戰再演絕地大反擊，2比1反勝西班牙神奇搶走首名出線資格。日本爆冷擊敗西班牙，同時宣告4比2贏哥斯達黎加的德國，連續第2屆分組賽出局。日本會在16強硬撼克羅地亞，次名出線的西班牙會鬥摩洛哥。

只需和波就能出線的西班牙今場強陣出擊，頭2場分組賽後備上陣都有入球的艾華路莫拉達擔正。日本早段逼搶凌厲，伊東純也8分鐘窄位射中網側，不過西班牙3分鐘後即開紀錄，艾華路莫拉達接應艾斯派古達右路傳中頂入，今屆3場都有入球。西班牙領先後展示強大控球能力，令日本疲於奔命，半場西班牙控球率高達83%。

下半場日本領隊森保一再有「神調動」，換入堂安律同三笘薰加強進攻，效果立竿見影，堂安律48分鐘右路狂抽，被烏尼西蒙撲到照入網，2分鐘後三笘薰底線傳中，田中碧門前撞入反超前，入球前皮球疑似出了底線，但VAR檢視後判入球有效。西班牙之後銳氣盡失，同日本陷於拉鋸局面，日本最終保住勝局。

E組另一場德國對哥斯達黎加，歷史性起用全女班球證團隊，法國判官史堤芬妮法柏特成為首個在世盃執法的主裁判。非勝不可的德國甫開賽即搶攻，10分鐘基拿比接應大衞拉林傳中頂入，哥斯達黎加下半場一度由耶仙迪積達同祖安華加斯入波反勝，但德國之後再有夏維斯入2球及富克洛建功，德國贏4比2仍難逃出局命運。