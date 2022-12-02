死亡E組神劇情　出線形勢反轉再反轉

世盃「死亡E組」名不虛傳，日本最後爆冷擊敗西班牙首名出線，「狂牛兵團」則跌落次名位置，德國同哥斯達黎加黯然出局。不過2場生死戰90分鐘過程如坐過山車，出線形勢反轉再反轉，曾經有一段時間是日本會和哥斯達黎加出線，劇情峰迴路轉。

開波前●西班牙排榜首，日本得失球壓哥斯達黎加列次名。●形勢：西班牙(4分)、日本(3分)、哥斯達黎加(3分)、德國(1分)

10分鐘●德國領先1比0，德國憑較多入球反壓日本升次席。●形勢：西班牙(5分)、德國(4分)、日本(4分)、哥斯達黎加(3分)

11分鐘●西班牙領先1比0，進一步將日本推向出局邊緣。●形勢：西班牙(7分)、德國(4分)、日本(3分)、哥斯達黎加(3分)

48分鐘●日本追成1比1平手，得失球較佳再升上次名。●形勢：西班牙(5分)、日本(4分)、德國(4分)、哥斯達黎加(3分)

50分鐘●日本閃電反勝升榜首，西班牙靠得失球力壓德國。●形勢：日本(6分)、西班牙(4分)、德國(4分)、哥斯達黎加(3分)

57分鐘●哥斯達黎加追和德國1比1，德國跌落榜尾位置。●形勢：日本(6分)、西班牙(4分)、哥斯達黎加(4分)、德國(2分)

70分鐘●哥斯達黎加2比1反勝德國，壓倒西班牙搶佔次名。●形勢：日本(6分)、哥斯達黎加(6分)、西班牙(4分)、德國(1分)

73分鐘●德國追和2比2，帶挈西班牙重回小組次名位置。●形勢：日本(6分)、西班牙(4分)、哥斯達黎加(4分)、德國(2分)

85分鐘●德國反勝3比2，若日本被逼和可憑較多入球出線。●形勢：日本(6分)、西班牙(4分)、德國(4分)、哥斯達黎加(3分)

89分鐘●德國贏到4比2形勢未變，仍需要日本失分才出線。●形勢：日本(6分)、西班牙(4分)、德國(4分)、哥斯達黎加(3分)

完場●日本保住勝局首名晉級，輸波西班牙以次名入16強。●形勢：日本(6分)、西班牙(4分)、德國(4分)、哥斯達黎加(3分)