比利時黃金一代悲情謝幕　馬天尼斯含淚離職

「歐洲紅魔」比利時在今屆世界盃分組賽最後一輪，只能跟克羅地亞踢成0比0，三戰1勝1和僅得4分，相反克羅地亞有5分，以小組次名打入16強。上屆世界盃季軍比利時無緣淘汰賽，領隊馬天尼斯賽後含淚宣布離任。

現年49歲的馬天尼斯賽後主動跟中堅維頓漢擁抱，並在接受訪問時證實離職一事：「今場是我最後一次以教練身分帶領比利時參賽，球隊上下已盡最大努力，很可惜我們無法取得任何入球及勝出。」他一邊流淚一邊說。

馬天尼斯在2016年接任比利時國家隊領隊一職，至今的代表作是2018年世界盃，帶領球隊躋身四強，但不敵當屆賽事冠軍法國，在季軍戰以2比0擊敗英格蘭，創下比利時歷年來參加世界盃的最佳成績，他上任前曾經在英超執教愛華頓，他成為愛華頓主帥之前，曾為目前在英冠角逐的韋根效勞，兩度協助球會在英超成功護級。

比利時陣中有不少「老人家」，包括泰拔高圖爾斯、艾達韋列特、維頓漢、韋素、夏薩特同奇雲迪布尼等老將，都是2010年世盃「黃金一代」冒起時的骨幹，隨住今屆在分組賽出局，「歐洲紅魔」改朝換代的日子難免要來臨。