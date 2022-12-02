日本應援美女爆紅　賽前祈福獲封勝利女神

日本今屆世盃先後擊敗德國及西班牙2支世界冠軍，表現獲得世界擊節讚賞，而且連日本球迷都獲得高度關注，除了完場後清理球場垃圾成為熱話外，一名美女球迷更在打氣時被鏡頭影到，迅即被網民捧紅，原來該應援女神本身是日本一支樂隊的鼓手，今場對西班牙前更到神社為國家隊祈福，難怪被日本球迷稱為勝利女神。

日本首戰爆冷擊敗德國，一名美女球迷被電視台拍到，標緻外表讓球迷驚為天人，「人肉搜尋」後發現她原來是日本樂隊PARADOXX的鼓手Shono，而且是一名超級足球迷，早前就飛到卡塔爾為日本打氣，想不到之後意外爆紅，IG粉絲數由世盃前的2萬，到現直差不多有13萬。Shono近日飛返日本後仍要進行大量訪問，人氣暴升。

雖然日本對西班牙時，Shono已經回到日本，但她在賽前亦特別穿上日本球衣到神社為國家隊祈福，果然再次「保佑」日本獲勝。有趣的是，Shono本身是皇家馬德里和克羅地亞的球迷，而日本在16強的對手正正是克羅地亞。