憲仁親王妃久子拍下歷史時刻　首相首富齊賀日本

日本在世界盃最後一輪，以2比1反勝西班牙，戲劇性以小組首名出線16強，日本全國興奮，憲仁親王妃久子現場見證贏波歷史，更親自手執相機拍下激動時刻，首相岸田文雄賽後親自致電主帥森保一致謝。

憲仁親王妃久子在日本足協會長田嶋幸三陪伴下觀戰，睇得相當肉緊，而且自備專業相機，不停拍下比賽時刻，完場後王妃久子笑不攏嘴取出電話，似是向人報喜。日本今仗再次複製首仗對德國的賽果，半場落後一球的劣勢下反擊，日本奇蹟出線，賽後收到各方的道賀。

首相岸田文雄賽後即親自致電主帥森保一，他在Twitter上載了一段短片，帖文提到:「我致電森保監督及日本足協會長田嶋幸三，感謝他們為日本國民帶來勇氣與力量，祝賀日本突破分組賽，期待他們在淘汰賽的演出。日本加油！」有很多網民則留言，請求政府能給一個公眾假期以慶祝勝利。

此外，全球首富、Twitter老闆馬斯克也上載了日本隊團體相及寫上「恭喜日本！」，以祝賀日本獲得出線資格。