孫興民能否救國？南韓蓄細鬥葡萄牙

今晚世盃H組煞科一輪，「太極虎」南韓迎戰葡萄牙。球星如雲嘅葡萄牙已經出線，大可歎慢板睇定嚟食，反觀南韓僅有1分在手，今仗要贏波先重燃出線生機，可惜隊長孫興民狀態低迷，加上領隊保羅賓圖要停賽，恐怕有心無力。考慮到佢哋近5次世盃對歐洲球隊，總入球全開2球或以下，一於博中位數2.5球嘅入球細。（Now 618及616周五晚11時直播）

南韓首仗打和烏拉圭0比0，上仗面對加納，落後兩球劣勢下一度扳平，但最終都係全失3分，非常打擊士氣。賽後「孫仔」失望落淚，相信呢位球星都知球隊出線機會渺茫，皆因今晚一定要擊敗葡萄牙先有價講。

主帥保羅賓圖停賽影響調動

事實上，孫興民今季狀態麻麻，為熱刺上陣19場僅入5球，世盃兩場分組賽雖然踢足全場，但入波及助攻「清零」，更經常失波斷纜，咁情況下南韓唔好話要贏，想入波都好困難，何況主帥保羅賓圖上仗向球證抗議食紅牌，今仗停賽未能親身指揮，必定影響臨場調動。

葡萄牙兩戰全勝提早出線，論實力亦凌駕南韓，魯賓戴亞斯及比比領軍嘅防線經驗豐富，足以抵禦南韓來犯。佢哋今仗只要打和，就可以穩奪首名資格，相信會以力保不敗為前提，唔需要急於求勝，留力準備淘汰賽好過，加上「大哥」C朗有輕傷在身，日前缺席操練，今仗未必披甲，捧入球細更划算。

今晚直播表

周五11:00pm 世界盃 南韓 Vs 葡萄牙

Now 618、616

周五11:00pm 世界盃 加納 Vs 烏拉圭

Now 619、617

周六3:00am 世界盃 喀麥隆 Vs 巴西

Now 618、616

周六3:00am 世界盃 塞爾維亞 Vs 瑞士

Now 619、617