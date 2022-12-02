經驗十足！烏拉圭背水一戰靠得住

今晚世盃H組大戰，包尾嘅烏拉圭火併加納。烏拉圭兩戰只得1分，但今場只要贏波仍然好大機會晉級，佢哋對上3屆世盃都能殺入16強，生死關頭靠得住，可望擊敗防守麻麻嘅加納逃出生天，客勝有計。（Now 619及617周五晚11時直播）

烏拉圭首仗同南韓互交白卷，上場又淨吞葡萄牙雙蛋，坐擁達雲紐尼斯、蘇亞雷斯、卡雲尼及費達歷華維迪嘅華麗攻擊組合，連續兩場「食白果」難免令球迷失望。不過烏拉圭近年喺世盃屬於慢熱型，近3屆都係靠小組尾輪贏波躋身16強。而且佢哋踢法上唔驚體力及速度型球隊，對上3次面對非洲球隊錄得全勝，今仗心理上佔有優勢。由於同分嘅南韓今輪仲要硬撼葡萄牙，失分機會唔細，所以烏拉圭只要贏波，就可以爬過加納頭，令出線機會大增，背水一戰下決心靠得住。

加納防守錯漏百出

3分在手嘅加納形勢睇落較佳，但過於進取嘅踢法令防守錯漏百出，小組頭兩場勁失5粒，防守點都唔叫好，面對鋒線有質素嘅烏拉圭，難以保持清白之身。加上加納今場和波亦有好大機會出線，但咁樣隨時令佢哋患得患失，難抗目標鮮明嘅烏拉圭，捧客勝好路。