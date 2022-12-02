列格拉基執教3個月創奇蹟　成國家英雄

摩洛哥在世界盃F組最後一輪分組賽，以2比1擊敗加拿大，以2勝1和成績首名出線，領隊列格拉基僅僅上任3個月，便創下摩洛哥參戰世界盃以來最佳分組賽成績，這位47歲領隊功勞極大，摩洛哥一眾球員賽後興奮地將他拋起慶祝，表揚他帶領球隊創造奇蹟。

列格拉基在2個多月前履新，其中一個最重要及關鍵的決定，是成功游說早前跟國家隊前主帥夏利賀錫不和的進攻核心薛耶治重返球隊，今場出任翼鋒的薛耶治為摩洛哥先開紀錄，絕對是球隊贏波及晉級16強的功臣。列格拉基在2012至2013年曾經擔任摩洛哥助教，今年重返國家隊後，球隊從未落敗，防線非常穩健。

今屆賽事是摩洛哥歷來第6度參戰，亦是第2次打入16強。摩洛哥今屆分組賽的表現比1986年墨西哥世界盃更出色，他們和上屆亞軍克羅地亞踢成0比0，也擊敗上屆季軍比利時，今仗再力挫加拿大，最終以7分首名出線。摩洛哥對上一次入淘汰賽要數到36年前，當時他們在分組賽守和英格蘭及波蘭，並且擊敗葡萄牙，手執5分晉身16強，但不敵西德出局。