兩隊只能留1隊　塞爾維亞後防大件士

世盃G組最後一輪，兩支歐洲球隊塞爾維亞同瑞士交鋒，兩隊最多只有1隊可以出線，加上上屆世盃對碰積落牙齒印，令今場大戰再添火藥味。塞爾維亞擁有強大火力，陣中有唔少擅射之人，瑞士亦要爭勝確保出線，相信戰情會頗開放，入球大[2.5球]值博。(Now 619及617周六凌晨3時直播)

4年前俄羅斯世盃，瑞士同塞爾維亞都喺同一組，最後出線嘅瑞士當時2比1贏波，入波嘅格列沙加同梳頓沙基利，慶祝嗰陣都做出代表阿爾巴尼亞嘅「雙頭鷹」手勢，被視就科索沃問題對塞爾維亞挑釁，引發一場政治風波。呢2位擁有阿爾巴尼亞血統嘅國腳，今屆仍然係瑞士領軍人物，仇人見面自然分外肉緊。

瑞士博贏波晉級更進取

瑞士首戰擊敗喀麥隆，上輪對巴西力戰下僅敗，表現並唔失禮，今場佢哋只要贏波就肯定晉級，唔使理另一邊賽果，踢法肯定會比上仗對巴西更加進取，射手比列安保路同迪積比爾蘇維竄擾力強，又有格列沙加同梳頓沙基利喺中場校炮，瑞士有足夠本錢踢進攻足球。

另邊廂，塞爾維亞上場3比3激和喀麥隆，兩輪過後只有1分，要出線嘅話今場非勝不可，球隊擁有阿歷山大米祖域、杜辛華荷域等一級射手，完全具備強攻嘅條件，佢哋近6場比賽有4場總入球達3球或以上，今場盡地一煲搶攻爭勝，開大盤機會高。