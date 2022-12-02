喀麥隆細盤硬頂巴西　穩守突擊博偷雞

G組另一場，喀麥隆對巴西。喀麥隆兩戰得1分，最後一輪必須擊敗「森巴兵團」巴西先有出線機會，但要贏巴西談何容易，該隊反而要擔心條兩仗共失4球嘅防線，頂唔頂得住一眾巴西天才前鋒來犯，巴西入波貴精不貴多，加上近4次交手3次開兩球或以下，入球細屬不二之選。（Now 618及616周六凌晨3時直播）

喀麥隆首仗0比1不敵瑞士，上仗對塞爾維亞落後1比3劣勢下神奇追和3比3，兩戰得1分保住出線希望，不過現時形勢被動，而且難度極高，首先今場必須要喺5屆冠軍巴西身上全取3分，咁都未算，仲要寄望瑞士失分，要滿足兩個條件先可出線。

森巴主力料休戰

不過今屆世盃有唔少爆冷先例，沙特阿拉伯贏阿根廷、日本贏德國，日前又有突尼西亞1比0擊敗已出線嘅法國，喀麥隆要贏巴西唔係冇機會，但要先做好防守，避免失波先得。

巴西已經提前出線，雖然佢哋攻力強，但入波主要靠個人質素，例如首仗贏塞爾維亞有李察利臣嘅「倒掛」，上場對瑞士再有卡斯米路嘅「腳趾尾拉西」，呢啲「世界波」可遇不可求，加上主帥迪迪極可能輪換畀主力休息，而雙方近年對賽入球偏少，入球細博得過。