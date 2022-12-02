菁英盃　港會再遇理文 今次一樣咁激嗎？

「菁英盃」周六（3日）於青衣運動場上演一場A組對決，港會面對理文。港會今季表現令人喜出望外，戰力不容小覷；走勢強勁的理文，自然希望能夠延續佳態，力爭於「菁英盃」重回勝軌。（周六下午3時開賽）

港會上場港超作客擊敗和富大埔，繼續為球迷帶來驚喜。談到今場轉戰「菁英盃」與理文交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）坦言球隊實力不及對手，只求盡力為對方帶來麻煩：「理文係一支好好嘅球隊，陣容有深度，我哋實力唔及佢哋，但喺足球世界入面，較弱勢嘅一方好多時都可以同強隊一戰，所以希望我哋可以為理文製造多啲困難。」陣容方面，溫俊、峇夏比及麥美倫會因傷缺陣，上場停賽的積施利則刑滿復出。

「菁英盃」暫時取得1勝1負的理文，曾以1比4不敵小組榜首冠忠南區，理文主教練陳曉明承認該場失利，令出線難度大增，今場有必要全力爭勝。早前聯賽交手，理文已見識過港會的硬淨踢法，「曉明Sir」直言今場難度不會少：「港會派出唔少身形魁梧嘅球員，對我哋肯定會困難，希望利用更多地面組織，去撕破對方防線。」他續指為應付稍後足總盃硬仗，今場會作陣容調整；此外上場傷出的徐宏傑，今仗很大機會因傷倦勤。