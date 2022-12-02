港超聯　冠忠南區激鬥和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（3日）爆發「地區大戰」，冠忠南區於香港仔運動場擺下擂台，迎戰和富大埔。兩軍繼9月「菁英盃」分組賽後再碰頭，各項賽事4連勝的南區，誓要乘主場之利再下一城；至於大埔則力求反彈，用佳績為2022年的聯賽征途作結。（周六下午3時開賽）

南區上場以3比0輕取深水埗，只要今場再全取3分，就可以升上聯賽第3位，繼續力逼前領的理文和傑志。今年最後1次坐鎮香港仔運動場出擊，主教練鄭兆聰希望球隊能夠展現取勝決心，並指出全場表現的穩定性有待改善：「90分鐘嘅比賽，球隊水準係唔夠穩定，就算我哋有主場之利，都要踢得好好先至贏到。」他認為大埔加入新兵之後，實力有所提高。此外，上場因傷倦勤的翟廷峯，今場有望復出倒戈面對舊主。

各項賽事遭遇3連敗的大埔，去仗主場以1比2不敵港會，主教練李恆滙賽後承認自己需要花更多工夫，去激勵球隊士氣。加比爾上場因傷退下火線，「滙Sir」透露這位巴西外援今場難以候命，球隊防守力難免有所影響：「希望我哋班華將，可以顯示自己最好嘅一面出嚟。」大埔9月「菁英盃」以0比1僅負南區，今番於聯賽再遇，李恆滙期望球隊在保持紀律性之餘，亦需要改善比賽尾段集中力下降的毛病。