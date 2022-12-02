足總盃　派蛋定爆冷？傑志對深水埗爭晉級

「足總盃」周六（3日）於旺角大球場，迎來首場8強大戰，打頭陣先由傑志面對深水埗。實力佔優的傑志，曾在聯賽大炒對手10球，不過如今深水埗已易帥，加上盃賽一場過，老土點講句：「乜嘢事都可以發生！」，球迷萬勿錯過！（無綫電視85台周六晚上6時直播）

傑志上場聯賽3球擊敗東方，各項賽事豪取5連勝，氣勢逼人，今場雖然面對聯賽的「手下敗仗」深水埗，但總監兼主教練朱志光認為足球比賽不會「場場炒10球」，又大讚對手表現有進步，臨場絕不會輕敵：「深水埗人腳變動唔大，但踢多咗幾場之後狀態明顯好咗，同埋落到場唔會咁緊張，攻守整體上一致咗。」另外，天氣最近開始轉涼，「朱Sir」坦言能令陣中外援體力更充沛，足以應付全場比賽，對球隊有所幫助，但透露明加索夫及米基爾，今場或因傷避戰。

中場鄭展龍在對深水埗的聯賽開齋，今場兩隊再在盃賽交手，他表示會以平常心面對：「目前狀態唔錯，如果有機會落場，希望盡力做好自己，然後拎到入波或者助攻畀隊友。」

深水埗季初在聯賽主場慘吞傑志10蛋，主教練郭嘉諾坦言該仗嚇怕了不少年青球員，透露自己賽前特意花時間，調節他們的心理狀態，希望臨場表現有所改善。「郭Sir」續指對手傑志整體實力強勁，更擁有基爾頓等個人能力出色的球員，今場目標守和對手：「如果真係踢到賽前部署，球員預咗要踢120分鐘，足球場上所有嘢都會發生；當然我哋都要諗計入波，係唔易但要嘗試囉。」

深水埗今季防守表現強差人意，後衞陳靜謙直言感到不開心，認為很多失球皆可以避免，希望隊友可以盡快振作。今場再遇勁旅傑志，「靜謙」提醒隊友要先做好防守：「對手球員無論實力定係經驗都係本地頂級，我哋要避免太早失波，以守住上半場為目標，下半場再睇吓有冇機會偷雞。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 4.查理史葛 11.沙根巴那夫

前鋒：99.潘沛軒 8.文尼亞斯 28.鄭展龍

深水埗

門將：17.屠俊翹

後衞：5.陳靜謙 23.杜國榆 3.史提芬

中場：99.奧恩博 10.劉浩霖 12.黎格爾 6.周家樂 8.尼高拉斯

前鋒：21.陳灝 9.羅港威