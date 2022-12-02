斥副總統理財不力　加納議員嘲諷「經濟版馬古尼」

效力英超曼聯的英格蘭中堅哈利馬古尼，今屆世盃賽事大踢爭氣波，球隊將會在16強對戰塞內加爾。不過，加納國會近日有議員，竟在議會期間大講「波經」，借哈利馬古尼在球會上差劣表現，批評加納副總統為「經濟版馬古尼」，想不到他即使出戰世界盃表現出色，仍然被用作諷刺的對象。

是次加納國會會議在周三(30日)舉行，國會議員Issac Adongo在討論明年財政預算案時，批評主管加納經濟的現任副總統Mahamudu Bawumia表現不力。Issac在發言時引用哈利馬古尼作為例子：「這名曼聯後衛今季成為防線最危險一員，不但在比賽中攔截隊友，亦犯錯助攻給對手入球。」Issac認為哈利馬古尼在曼聯的表現，正正跟Mahamudu Bawumia在處理國內經濟問題表現不力相同。

Issac語帶諷刺地說：「加納目前亦有一個『經濟版馬古尼』(意指Mahamudu Bawumia)，要是我們給予他機會，出任後防大將，恐怕加納將會出現災難。」風趣幽默的Issac發言期間，其他在場的議員忍不住大笑，令本來嚴肅莊重的國會，頓時變得輕鬆。