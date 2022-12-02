澳洲領隊禁球員使用社交媒體　馬菲賴恩默認違規

澳洲早前喺世盃D組以次名出線，相隔16年後再次殺入淘汰賽，全隊上下以及當地國民同樣相當開心，而隊長馬菲賴恩接受訪問時，就唔小心自爆曾經睇過球迷喺當地大肆慶祝嘅片段，似乎打破咗領隊格拉咸阿諾特（Graham Arnold），唔畀球員使用社交媒體嘅規距。

澳洲喺世盃D組最後一輪分組賽1球險勝丹麥，以小組次名成功晉級16強，唔少國民喺當地大肆慶祝，但格拉咸阿諾特賽後就講明禁止球員慶祝，希望佢哋可以專注世盃：「今晚冇慶祝活動、冇得玩社交媒體，只係可以訓覺，依樣亦係我哋點解可以喺分組賽連贏兩場嘅原因，我哋下場對阿根廷會繼續表現出頑強鬥志，但球員目前最重要喺恢復身體。」

不過一班澳洲球員似乎懶理主帥定下嘅規距，澳洲門將兼隊長馬菲賴恩接受傳媒訪問，就自爆曾經同隊友齊齊違規：「老實講我未有太多時間關注社交媒體，但有隊友提及球迷喺墨爾本聯邦廣場嘅慶祝片段，我之後都有睇過好多類似鏡頭，好高興見到咁多國民支持我哋，希望下場可以再創驚喜。」