黃喜燦絕殺　南韓贏波與葡萄牙晉級

世盃H組第3輪，南韓生死戰對葡萄牙，非勝不可嘅「太極虎」南韓，在先失守情況下，末段憑黃喜燦攻入絕殺入球，最終以2比1反勝全取3分，反壓烏拉圭及加納，晉級16強。

南韓隊長孫興民繼續戴面罩領軍，上仗梅開二度嘅趙圭成（馬會譯）續任正選，金玟哉缺陣，中堅改用權敬原；葡萄牙已出線下今仗大幅輪換，不過隊長C朗拿度繼續正選披甲。

葡萄牙開賽5分鐘即領先，達洛治右路突破落底傳中，列卡度賀達門前撞射破網成1比0，南韓失守下力追，先有尹宗桂破門可惜越位在先食詐胡，戰至27分鐘，中堅金英權殺上前線，把握角球機會門前撞入追成1比1。南韓空群而出，C朗喺對方門前有唔少攻門機會，不過僅欠臨門一腳，半場打成1比1。

由於同時舉行另一場烏拉圭憑迪阿拉斯卡達領先加納2比0，升上次席，形勢上南韓贏波就有出線機會，易邊後南韓繼續狂攻對手，其後葡萄牙換人，C朗及魯賓尼維斯退下火線，換入拉菲爾利亞奧及安達施華，南韓亦以黃喜燦入替李在城搏拳，形成攻防戰，南韓全軍壓上，葡萄牙搵空位打反擊。

戰至補時1分，孫興民妙傳，黃喜燦接應單刀建功，為南韓攻入致勝入球反勝2比1，協助球隊以小組次名出線，葡萄牙則維持首名晉級16強。

另一場烏拉圭最終僅以2比0擊敗加納，與南韓同得4分，得失球差相同，但南韓得球較多，最終飲恨出局。