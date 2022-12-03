世界盃16強全部誕生　瑞士搭上尾班車

周六(3日)凌晨世界盃G組生死戰，塞爾維亞對瑞士，雙方大踢進攻足球，瑞士以3比2擊敗塞爾維亞，取得小組次名，成為最後1支打入16強嘅球隊。

至於同組巴西0比1不敵喀麥隆，但仍憑較佳得失球差，力壓同分嘅瑞士，獲得小組首名，將會對南韓。

塞爾維亞今場必須贏波先至有機會出線，開波初段有安迪查施夫高域勁射中柱彈出，錯失入波機會後，轉個頭就失守，踢到20分鐘，瑞士老將梳頓沙基利射入打開紀錄。

不過，6分鐘之後，塞爾維亞就扳平，杜辛泰迪治左路傳中，阿歷山大米祖域頂入成1比1，球隊士氣大振，好快再由杜辛華荷域射成2比1反超前。

瑞士亦不甘示弱，並喺臨完上半場前扳平，施雲韋迪馬右路傳中，比列安保路近門射入成2比2。

換邊後唔夠3分鐘，瑞士再次取得領先優勢，以1次美妙組織，由費奧拿射成3比2，之後比列安保路仲有1次門前失機。塞爾維亞亦不乏攻勢，但往往失之交臂，包括杜辛泰迪治射高。最終瑞士維持贏3比2，以次名出線，將於16強對葡萄牙。

同組另一場，賽前已提早取得出線權嘅巴西，以副選出擊，踢到補時被喀麥隆前鋒阿布巴卡頂入大門，輸0比1，但仍然取得小組首名，將會對南韓。

世界盃16強對賽形勢

荷蘭 Vs 美國

阿根廷 Vs 澳洲

法國 Vs 波蘭

英格蘭 Vs 塞內加爾

日本 Vs 克羅地亞

摩洛哥 Vs 西班牙

巴西 Vs 南韓

葡萄牙 Vs 瑞士