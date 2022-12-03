丹尼爾創紀錄做「黑腳」　巴西一額汗

周六(3日)凌晨世界盃G組，巴西提早取得出線權之下，領隊迪迪大幅輪換陣容，以副選出戰喀麥隆，老將丹尼爾擔任正選，以39歲零210日成為「森巴兵團」史上喺世界盃最大年齡上陣球員，但呢位右閘做咗「黑腳」，巴西補時失守輸0比1，幾乎被瑞士搶走首名出線席位。

效力墨超球隊普馬斯嘅丹尼爾首2場分組賽都冇上陣，今仗唔止擔正，仲戴上隊長臂章，一舉打破隊友堤亞高施華上仗創出嘅紀錄(38歲零67日)，成為巴西史上踢世界盃最老球員，而且有心有力，踢足全場。

丹尼爾自2006年10月首次為巴西上陣對厄瓜多爾以來，至今已為「森巴兵團」踢咗126場賽事，射入8球，今屆世界盃可能係佢最後1次參加國際大賽。

至於今場比賽，巴西正選陣容作出9個變動，一班副選表現其實並唔差，加比爾馬天尼利頭頂腳踢，非常有威脅，費特洛迪古斯、洛迪高高斯亦有入波機會，但都把握唔到。踢到補時2分鐘，喀麥隆打反擊，由阿布巴卡頂入大門，令巴西今屆首次失波兼輸波。

當時瑞士領先緊塞爾維亞3比2，如果再入1球，就可以憑較多入波，反超前巴西，取得小組首名，屆時巴西就要喺16強對勁旅葡萄牙，幸好瑞士最後維持贏3比2，巴西保住首名資格，16強對手只係南韓，主帥迪迪玩輪換幾乎玩出事，真係被嚇到一額汗。