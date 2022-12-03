新勢力崛起　首次3支亞洲區球隊入16強

今屆世界盃分組賽全部結束，「亞洲區」球隊表現令人驚喜，日本、南韓、澳洲一齊出線，世界盃史上首次有3支亞洲足協轄下球隊打入16強，證明亞洲足球水準已經大大拉近與歐洲及南美洲兩大傳統足球勢力的距離，成為國際球壇一股新崛起力量。

今屆世界盃決賽周有6支亞洲區球隊，除了上述3支出線球隊之外，還有主辦國卡塔爾、伊朗、沙特阿拉伯，雖然這3支西亞球隊無緣出線16強，但都有不俗演出，其中沙特阿拉伯更加爆冷擊敗有球王美斯助陣的阿根廷，伊朗亦贏過威爾斯。

講到表現最佳球隊一定是日本，他們先後擊敗2支前世界盃冠軍德國及西班牙，成為唯一以小組首名出線的亞洲球隊。日本過去曾於2002、2010及2018年打入16強，但都未能再進一步，如果今屆可以擊敗克羅地亞，就能夠創下新里程碑。

至於南韓最後1場分組賽絕地反擊成功，戰勝有巨星C朗助陣的葡萄牙，亦令人津津樂道，「太極虎」曾於2002年憑主場之利打入世界盃4強，今屆16強將對巴西，能否再次創造奇迹，大家拭目以待，澳洲將於16強對阿根廷。

事實上，日本、南韓取得佳績絕非偶然，因為兩隊大部份主力效力歐洲主流聯賽球隊，早已證明能夠在世界頂級賽事立足，特別是日本今屆26人大軍名單，有19人在歐洲搵食，實力猶如歐洲球隊。

至於為南韓2位前鋒孫興民、黃喜燦分別效力英超勁旅熱刺、狼隊，他們在補時合力創造入波，擊敗葡萄牙，充分反映赴歐「留學」的作用。