尷尬！C朗「烏龍助攻」仲要畀南韓球員寸

南韓可以擊敗葡萄牙，戲劇性打入世界盃16強，其實要多得對方巨星C朗「烏龍助攻」，這位射手防守角球時，解圍變助攻，造就南韓中堅金英權射入扳平1球。C朗被換走時，遭南韓球員催促盡快離場，不要拖延時間，他立即發火爆粗反擊。

當時踢到27分鐘，南韓球員開出角球，C朗防守失誤，將皮球反彈到門前，令到金英權近門射入追成1比1，為反勝奠下基礎。賽前傳出有傷在身的C朗今場表現欠佳，浪費了2次入球良機，踢了65分鐘就被換走。

這位37歲前鋒離場時唸唸有詞，葡萄牙傳媒指他當時非常憤怒及爆粗，賽後C朗表示，因為被南韓球員催促離場，因而感到不滿，他說：「有個南韓球員叫我快些離開，我叫他收聲，他不是什麼權威人士，不需要他發表意見，我是否要盡快步離球場，應該是由球證決定。」

雖然C朗心有不甘，但仍然稱讚南韓表現出色：「賽前我們已經提早取得出線權，但都不希望輸波，南韓踢得非常好，我們必須吸取教訓，全隊團體一致，才可以再進一級。」

南韓傳媒不放過C朗，《財經新聞》嘲諷他是南韓晉級「功臣」，在南韓面前顯得無能為力。