【世盃16強】淘汰賽第1擊！荷蘭美國鬥穩陣

世盃16強大戰展開，A組首名出線嘅荷蘭大戰B組次名美國，兩隊喺分組賽都保持不敗，晉級最大原因係擁有頑強嘅防守力。荷蘭牌面雖然較高，但係攻擊線只靠新人加普獨挑大樑，遇上組織嚴密球隊難有作為，今仗對手美國防守力極強，相信入波機會唔會太多，中位數2.5球入球細係最佳選擇。（Now 618及616周六晚11時直播）

荷蘭喺分組賽錄得2勝1和，對住塞內加爾同卡塔爾都輕取2比0，唯一失球係1比1打和厄瓜多爾，以華基爾雲迪積克、尼敦阿基同戴利白蘭特等組成嘅防線固若金湯，反而鋒線表現就未達預期，王牌前鋒迪比今季長期休養，傷愈後狀態不足，「橙衣軍團」只有23歲嘅加普較具殺傷力，但同時令對手易於防範。限米煮限飯之下，領隊尹戈爾戰術都係以守代攻，近5場比賽總入球全開2球或以下。

分組賽守到英軍冇晒符

美國喺B組以1勝2和成績出線，3場分組賽同荷蘭一樣只失過1球，佢哋嘅星級球員都屬於防守型，效力阿仙奴嘅門將馬特端納把關穩健，泰拿阿當斯、韋斯頓麥堅尼同尤路斯穆沙嘅中場線，更加係跑動力同掃蕩力兼備，對住荷蘭本身創造力麻麻嘅中場線，有力壓制對手任何攻勢。

美國喺分組賽已經展示過對頂級勁旅嘅抗衡力，全場逼搶踢法令到強如英格蘭都被悶和0比0，預料領隊貝赫達會沿用對「三獅兵團」嘅戰術，而且最具攻擊力嘅基斯甸普列錫上仗受傷，表現會打折扣，今場必定以最擅長嘅防守為主。美國對上6場比賽，總入球全開2球或以下，今場有力頂住火力不足嘅荷蘭，「細」盤穩開。

今晚直播表

周六11:00pm 世界盃16強 荷蘭 Vs 美國

Now 618、616

周日3:00am 世界盃16強 阿根廷 Vs 澳洲

Now 618、616