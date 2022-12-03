南韓球迷創意無限：黃喜燦與孫興民同在

南韓在最後一輪分組賽2比1反勝葡萄牙，得以壓過烏拉圭晉級16強，射入反Cup一球的黃喜燦可謂吐氣揚眉。賽後效力狼隊的黃喜燦，其名字遍布南韓國內各大小討論區，令世盃展開後人氣一度被孫興民拋離，以及遭趙圭成(馬會譯名)趕過的他，得以再次獲得關注。

南韓對葡萄牙的賽事完結後，網絡上除重現許多黃喜燦之前的訪問，以及他向狼隊隊友推介韓式燒烤的綜藝節目內容外，亦有不少球迷藉發揮無限創意，以表達他們對國家隊奇迹晉級的喜悅。其中多幅創意100分的作品都值得推介，包括指入球後除衫慶祝的黃喜燦，露出「似曾相識」的GPS背心，旁邊則貼上戴上面罩的孫興民。

亦有球迷直接將孫興民戴上面罩的相，Key上黃喜燦的除衫慶祝相，創意加上高超的Key相技術，實在令人拍案叫絕！有云識睇睇留言，許多網民看到上述大作後都紛紛留言，包括：「黃喜燦咁好波係有原因的！」、「黃喜燦+孫興民=戰力Double」，以及「原來孫興民戴的不是面罩是GPS背心」等等，十分過癮。