孫興民跪地爆喊：多謝大家無放棄我哋

「太極虎」在最後關頭擊敗葡萄牙，並壓倒烏拉圭以小組次名出線16強，全國振奮，韓迷喜極而泣，贏波關鍵的南韓球星孫興民完場一刻，摔下面具跪在地上嚎哭，喊得淒厲，他賽後坦言未做好隊長本份，答謝隊友及球迷支持：「我們沒有放棄，大家也沒有放棄我們，我愛南韓。」

愛哭的孫興民在球證「吹雞」完場的一刻，已經難忍激動的心情，並將積累多時的壓力終於隨淚水釋放，即時拋下面具，跪地痛哭，擊打草地，哭得連旁觀者看到都會被他感動到「眼濕濕」；賽前老孫曾經說過「過去兩屆都是哭着離開」（2014及2018年小組出局），然而今天他同樣痛哭流涕，「我相信是幸福的眼淚」，他在賽後坦言：「我們這一刻真是等了很久，身為球員，我們完全相信自己可以做到，作為隊長有些時候我無法做到最好，我很感謝隊友，他們不時掩護我，我為他們感到驕傲。」

老孫在比賽後段已經進入忘我，曾一度脫下面罩奮搏，這是南韓隊史上第三次躋身淘汰賽階段，他形容等待另一邊烏拉圭與加納的賽果是「我生命中最長的6分鐘」，他稱：「在中圈等待時，隊友們說這是我們應得的，我們當之無愧。然而我告訴他們，即使烏拉圭再進一球，我也會為這支球隊感到自豪，為球隊感到驕傲，很高興你們付出了所有。」

孫興民全場比賽射門5次，送出3個關鍵傳球，即使有球迷對他過去兩仗表現有所指責，老孫賽後在社交平台與粉絲分享喜悅並多謝大家一直不離不棄，「很開心今天不是最後一仗，我希望多謝很多很多一直支持我們的人，請繼續支持孫興民及南韓隊，我們會繼續在每個時刻都拼着。我們沒有放棄，你們也沒有把我們放棄，我愛南韓。」南韓將於周二凌晨在16強硬拼巴西，力爭奇蹟再次出現。