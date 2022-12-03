球王比利發帖報平安：例行檢查！

世盃期間，一度傳出巴西球王比利病危緊急入院消息，並稱化療失效，部分器官受損情況危殆，數日後，比利本尊在個人社交媒體發文報平安，澄清自己病危傳聞，入院只屬例行檢查，並多謝外界關心。

比利病危消息傳出以來，無數球迷感到擔憂，紛紛為他祈禱，世盃主辦國卡塔爾，有建築物亮燈為比利送上祝福，祝他早日康福。

比利近年因結腸癌多次入院，經常被傳病危，比利於周五(2日)發文，上載一張卡塔爾建築物亮燈向他祝福圖片，他留言道：「朋友們，我現在到醫院進行每月一次的例行檢查，收到大家的祝福感覺很好，感謝卡塔爾的祝福，也感謝每一位給我送上祝福的朋友。」

不過比利的發帖只有建築物，未有自拍照，見不到比利本尊，大家仍然好擔心，前巴西國腳卡卡在此帖留言：「球王！為您的生命、健康及康復祈禱！」

比利於1958、1962、1970協助巴西3奪世盃冠軍，不過近年每逢世盃卻變成「烏鴉口」，被他看好的球隊都無緣冠軍，今屆世盃前，比利又開「金口」，表示相信巴西能第6次奪得世盃冠軍，現時巴西已於分組賽出線，至少未被比利「燈死」。