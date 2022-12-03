粉絲求婚訊息轟炸　趙圭成熄電話免騷擾

南韓前鋒趙圭成(馬會譯名)在世界盃第2輪分組賽，對戰加納一役中梅開二度，一度協助球隊追和，雖然最終以2比3落敗，但這位24歲前鋒一戰成名，他的社交網帳戶Instagram粉絲人數，一夜之間由2萬人激增至190萬人，他坐在後備席的片段同時吸引多達730萬人瀏覽。

現時效力全北現代汽車的趙圭成，今屆獲保羅賓圖挑選入伍，對加納一仗中正選上陣，他也不負所托，在比賽中頂入兩球，令球隊差少許便可在加納身上取得寶貴一分。

儘管無法協助「太極虎」勝出，趙圭成的人氣反而因此上升，其Instagram粉絲人數由原來2萬人，激增超過90倍至190萬人，目前人數正在增加中。

大量粉絲透過Instagram發送訊息給他，更有女球迷向他求婚，由於卡塔爾及南韓有時差問題，好多訊息都於卡塔爾時間凌晨收到，影響趙圭成休息。南韓一名記者表示，趙圭成為免影響場上表現及體能，被逼大部分時間關上電話，務求全力集中火力幫助球隊爭取佳績。