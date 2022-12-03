港超聯　冠忠南區3比1擊敗和富大埔

香港仔運動場周六（3日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，冠忠南區主場迎戰和富大埔，最終上半場連入3球的主隊，以3比1擊敗有雷仙奴於下半場破蛋的和富大埔。

在各項賽事錄得4連勝的冠忠南區，今場收起杜度，起用劉學銘夥拍川瀨浩太鎮守中路，佐佐木周，鞠盈智及艾華悉數上陣，簡嘉亨就先列後備。和富大埔方面，由李瀚灝把守大門，陳曉鋒及雷仙奴控制中場，鍾偉強，王力威及利馬正選出擊，協助保連奴爭取入球。

9分鐘，艾華右路傳中，史提芬彭利拿門前射成1比0，3分鐘後，南區突擊攻勢，艾華右路傳地波入禁區，李嘉耀射成2比0。南區及後得勢不饒人，16分鐘一次角球攻勢引起門前混戰，史提芬彭利拿再於門前建功，令主隊3球遙遙領先。30分鐘，鄭子森接應趙少維傳送後攻門，被伍瑋謙救出，42分鐘，南區開出罰球，李嘉耀混戰中起腳，被李瀚灝接實，主隊上半場領先3球。

52分鐘，史提芬彭利拿送出直線，李嘉耀射門被李瀚灝封走，南區到56分鐘換入何振廷及簡嘉亨，保持中前場活力，形勢一直較為被動的大埔，於66分鐘，終於憑雷仙奴門前建功，追成1比3。主隊見狀隨即換入翟廷峯加強防守，大埔之後嘗試施加壓力，有趙少維接應利馬傳送頭槌攻門，被伍瑋謙擋出底線。和富大埔到比賽末段，先後換入黃子俊，史建威及黃祖心，補時階段，簡嘉亨壓入禁區起腳，僅僅不中目標，最後冠忠南區3比1擊敗和富大埔完場。