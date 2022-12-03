菁英盃　理文贏港會又係2比1

「菁英盃」A組賽事周六（3日）於青衣運動場上演，由港會硬撼理文。「黃黑軍團」憑鄭進泓及基華尼頓，上下半場各建一功，以2比1擊敗有里奧十二碼破蛋的港會，力壓對手升上小組第2位。

今場「菁英盃」兩隊同樣作出不少輪換，港會派出喜比特及小將周子謙組成雙防中，莫漢睿與李小恆分任兩翼，支援單箭頭里奧。理文由鄧梓朗把關，曾錦濤、余沛康出任兩閘，兩名U22球員許可臻、鄭進泓坐鎮中場，支援三叉戟基華尼頓、艾華頓及洛迪古斯。

兩隊為力爭在「菁英盃」重返勝軌，甫開賽相當積極進攻，3分鐘理文一次短角球攻勢，基華尼頓斬入禁區，但余煒廉未能頂中目標，2分鐘後輪到港會還擊，無人看管的安高沙在禁區頂勁射，被門將鄧梓朗接實。

「黃黑軍團」之後有洛迪古斯傷出，由李康廉入替，但繼續控制大局，41分鐘終於打破僵局，基華尼頓左路傳中，鄭進泓近門頂入，半場理文領先1球。

易邊後理文未有放軟手腳，48分鐘艾華頓落底傳入禁區，李康廉撞射竟然斜出，錯失黃金機會。理文再接再厲，4分鐘後，艾華頓禁區內射門，被費查撲出底線；隨後角球攻勢，許可臻頂中柱，基華尼頓門前成功補中，理文領先2比0。

不過落後的港會未有放棄，63分鐘里奧禁區內被曾錦濤踢跌，球證直指12碼，前者親自主射破網，替球隊追近至1比2。比賽尾段港會換入莊馬仕、基奧等前鋒加強攻力，但仍然返魂乏術，最終理文維持贏2比1，順利全取3分。