【世盃16強】阿根廷搶韁吼半W

今晚世盃16強尾場大戰，阿根廷硬撼澳洲。阿根廷喺分組賽死裏逃生，今仗遇上實力較弱嘅「袋鼠國」，唔會再大意，加上以往世盃對親亞洲區球隊例必搶韁，經常早早領先，半場主勝咪錯過。(Now 618及616周日凌晨3時直播)

阿根廷今屆世盃開打後飽吃驚風散，喺C組分組賽首輪即出閘脫腳，倒灶反畀輸沙特阿拉伯1比2，幸好之後連贏墨西哥及波蘭，從出局邊緣到獲得首名出線，猶如坐過山車，吸取教訓後，就算今仗面對實力遜一籌嘅澳洲，亦唔敢輕敵。

隊長美斯雖然上仗對波蘭射失12碼，但佢今屆已入兩粒，自從中場改用安素費南迪斯及阿歷斯麥亞里士打後，明顯組織更加流暢，兩人近2仗共入2球及貢獻1次助攻，而祖利安艾華利斯取代拿達路馬天尼斯擔正攻堅，佢靈巧走動能為美斯製造空位之餘，上仗亦有進帳，有助提升火力。

「袋鼠國」遇強即屈難擋強攻

另邊廂，澳洲喺D組3戰得6分獲次名出線，繼2006年後再次闖入世盃淘汰賽，但要留意佢哋喺D組所贏嘅對手，包括有輕敵之嫌嘅突尼西亞及丹麥，佢哋首輪先入波下反輸畀法國1比4，反映出「袋鼠國」遇強即屈，就算擺鐵桶陣亦難擋勁旅強攻。「潘帕斯雄鷹」近5次世盃面對亞洲球隊錄4勝1負，其中4仗喺上半場取得領先優勢，今仗勢必先發制人，半場主勝捧得過。