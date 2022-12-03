港超聯　艾華首獲POM：多謝自己同隊友

冠忠南區周六（3日）於港超聯主場出擊，以3比1擊敗和富大埔，用一場勝仗為2022年聯賽征途作結。今場表現出色的艾華，雖然沒有取得入球，但仍交出2個關鍵助攻，賽後更被選為全場最佳球員（POM），這位南區取勝功臣認為除了自己的努力之外，亦少不了隊友的協助。

今場正選上陣的艾華，上半場先後兩次交出助攻，造就史提芬彭利拿及李嘉耀取得入球。今季首次獲頒POM的艾華，就說要多謝隊友的付出：「攞到獎當然唔單止係因為自己，隊友都應記一功，冇咗佢哋我都唔會有獎攞，因為我哋係一齊努力，所以多謝自己之餘，都要多謝一班隊友。」他認為自己今場表現尚可，而球隊今場之所以能夠交出好表現，是因為有跟住教練團的訓練安排和戰術部署：「我哋跟住教練指示同安排，過去一周努力練波，比賽中先至可以輕鬆交出好表現，大家呢場波都非常努力，踢出漂亮一仗。」

南區於今年最後一場聯賽全取3分，艾華認為意義重大：「主場贏波感覺無與倫比，仲要係今年最後一場聯賽，可以攞到理想成績好重要，希望下年嘅主場比賽，可以再見到球迷嘅身影。」被問到入籍情況，艾華透露手續已接近完成，相信於明年1月左右，可以取得特區護照。