加納出局主帥宣布辭職　計劃去德國搵食

加納不敵烏拉圭無緣躋身淘汰賽，主帥艾度喺賽後記者會講埋辭職，佢仲話唔撈已經早有決定，暗示會去德國搵食，仲話自己同屋企人都睇好喺德國嘅前途。

加納今屆世界盃喺分組賽1勝2負，最後一場輸畀烏拉圭，但佢特別提到龍門嘅表現值得讚賞，雖然已經決定辭職，但佢對呢支非洲球隊嘅未來都好有信心，「好似今日場波，我哋有好多機會，特別係下半場，但無可否認我哋必須提升防守，呢支球隊仲年輕，仲有好多嘢要學，但我相信佢哋前途光明。」

講到自己嘅未來，佢透露會去德國執教，「世界盃後我會停一陣，舊年10月已經做好決定，我同家人喺德國睇到未來，我好鍾意多蒙特，喺個度過得好開心，由攞到世盃資格開始，已經諗住世界盃後會辭職，即使攞到世界盃冠軍都唔會變。」艾度喺2019年成為多蒙特青訓教練，之後成為助教，2021年返到加納做國家隊助教，後來先帶埋加納由外圍賽踢到去世界盃決賽周，只可惜未能出線，而艾度強調佢辭職同加納嘅世界盃成績無關。