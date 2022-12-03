港超聯　香港U23主場挑戰東方

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2022年「中銀人壽香港超級聯賽」最後一擊，周日（4日）香港U23於主場將軍澳運動場挑戰東方。周中「菁英盃」旗開得勝的香港U23士氣大振，且看他們能否乘勝追擊；上月戰績未如理想的東方，踏入12月極需要一場勝仗重振雄風，為3分絕不手軟。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

香港U23日前於「菁英盃」分組賽1球絕殺晉峰，終於打開今季勝利之門，主教練司徒文俊指這場勝仗，令球隊上下鬆一口氣。對於今場在聯賽遇上東方，「司徒Sir」認為對手三線實力平均，不少球員都有力產生威脅：「馬高斯同巴杜姆做串連工作，固然對東方好重要，但其他球員好似孫銘謙，胡晉銘同黃皓雋，都發揮到作用，成隊實力好平均。」陣容方面，「司徒sir」透露隊中仍有不少傷兵，輪換空間不大。

上場為球隊一箭定江山的鄧筵霑指出，縱使球隊成功開齋，但一眾球員仍會嚴陣以待未來每場賽事：「年輕球員好容易踢咗場好波就放鬆，令之後一場表現走樣，所以我哋會集中精神迎戰東方，希望喺佢哋身上攞到分。」「占士」形容東方球員極具實力，特別提到蔡立靖腳下功夫純熟，會嘗試減低其陣上威力。

東方上月先後不敵傑志和理文兩大聯賽爭標分子，連同主場賽和標準流浪，聯賽已經3場不勝，主教練盧比度（Chino）就希望球隊能收拾心情，專心面對今場比賽：「過去兩場比賽冇分落袋係事實，但我哋製造出唔少令人振奮嘅時刻，嚟緊呢場會係全新嘅比賽，我哋會尊重所有對手，但東方係時候要贏波。」他續指香港U23的活力和鬥心，都值得東方球員學習。史雲斯頓早前正式加盟東方，Chino認為他能增加陣容調動空間，但透露這位新兵仍有傷在身，今場無緣披甲。

東方中場主力胡晉銘就承認現時應付主守的對手，球隊進攻表現未夠成熟，但認為將軍澳運動場草地質素較佳，相信有利東方發揮，並不忘表明今場球隊爭勝的決心：「希望用勝仗為球隊重回正軌，但我哋唔可以睇小對手，因為見到對手呢幾場嘅表現，係比季初有進步。」

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：1.龐焯熙

後衞：22.陳潤潼 15.黃浩然 5.梁煒烽 2.張俊軒

中場：8.鄧筵霑 16.黎培基 6.李俊諺 19.林樂賢

前鋒：7.袁世傑 28.黎皚韜

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 27.馬高斯 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 6.胡晉銘 10.蔡立靖

前鋒：11.黃皓雋 9.巴杜姆 23.孫銘謙