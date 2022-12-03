英格蘭射12碼人選曝光　曼聯孖寶有份

英格蘭將於世界盃16強對塞內加爾，「三獅兵團」來到淘汰賽意味又可能要面對「天敵」互射12碼，中場迪格蘭賴斯透露球隊準備充足，有運動心理專家輔導隊友情緒，即使要互射12碼分勝負都唔驚。

眾所周知，英格蘭一向有「12碼恐懼症」，多次喺大賽互射12碼敗陣，最近1次係上年歐國盃決賽射輸畀意大利，將冠軍獎盃拱手讓人。迪格蘭賴斯表示球隊今屆世界盃針對呢個「死症」做咗好多工作，包括有運動心理專家輔導隊友情緒，每次操練都有練習射12碼，全隊信心十足。

英國《每日郵報》根據英格蘭國腳過去主射12碼嘅成功率，推測5位操刀球員名單，其中哈利卡尼應該會主射第1輪，呢位熱刺前鋒職業生涯69次射12碼入60球，成功率高達89%。

2位曼聯球員拉舒福特、哈利馬古尼都有份，雖然「福仔」上年歐國盃決賽射失12碼，但其實佢職業生涯17射14中，成功率超過80%，哈利馬古尼上年歐國盃決賽射入12碼。

「罰球專家」捷比亞射12碼亦好穩陣，最令人意外係門將比克福特都係人選之一，可能貪佢了解門將撲救心理。