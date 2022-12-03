足總盃　傑志4比1淘汰深水埗

旺角大球場周六（3日）上演1場「足總盃」8強賽事，傑志與深水埗正面交鋒，最後「藍鳥」憑丹恩奴域，潘沛軒，費蘭度及基爾頓各建一功，4比1大勝一度有黎格爾追近比數的深水埗，順利殺入4強。

「藍鳥」派出保羅把守最後一關，查理史葛與基爾頓聯同鄭展龍，組成中場鐵三角，為丹恩奴域，潘沛軒及沙根巴耶夫提供支援。至於深水埗以3中堅陣式出戰，尼高拉斯及黃靖揚出任左右兩邊翼衞，羅港威與陳灝在前線擔正爭取入球。

傑志開賽後佔據較多控球，深水埗偶而靠反擊製造威脅，14分鐘，丹恩奴域接應隊友娶傳銅頭一搖無法命中目標，12分鐘後，查理史葛右路「半傳半笠」，被戴廷匡接實。42分鐘，傑志發動攻勢，深水埗球員遲遲未能解圍，皮球輾轉落到丹恩線域腳下，這位立即起腳施射，為傑志先開紀錄，助傑先領先1比0完上半場。

領先1球的「藍鳥」換邊後再接再厲，47分鐘一次角球攻勢，前柱的沙根巴耶夫頭槌二傳，造就潘沛軒門前建功成2比0。不過深水埗未有放棄，52分就憑黎格爾接應角球頂入，追成1比2。66分鐘，潘沛軒壓入禁區射門，未能射破戴廷匡十指關。4分鐘後，基爾頓禁居頭附加送出直線，費蘭度射成3比1，「藍鳥」到補時階段，再有基爾頓禁區內建功，協助球隊大勝4比1完場。