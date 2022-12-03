江旻憓重奪本地賽冠軍　方凱申三連霸

香港公開劍擊錦標賽今日（3日）在亞洲國際博覽館舉行男、女子重劍賽事。「劍后」江旻憓力挫陳渭泠，報回上月挑戰盃「一劍之仇」封后。方凱申「決一劍」險勝吳浩天，達成3連霸。

女重隊完成世界盃愛沙尼亞站後，除了佘繕妡，悉數回港參賽。世界排名第7的江旻憓在小組賽全勝，一路過關斬將殺入決賽，鬥陳渭泠。兩人在上月挑戰盃決賽碰頭，當時江旻憓「決一劍」撼負，今次狀態明顯較佳，首節領先3：0，即使次節被追成5：4，仍沉住氣重新拉開差距，以12：6重奪冠軍。

「挑戰盃我的狀態不好，一直用同一方法打，今次打得複雜點，盡量把平日訓練的戰術用出來。」江旻憓說。首站世界盃以8強作結，她說不錯，但可以更好：「以前好飄忽，經常第一輪打得好差，現在年紀大了，心定了，沒那麼驚。但上站八強突然熄機，不想再發生這種情況，要由頭保持到尾。」

重劍隊下周末出戰世界盃加拿大站，江旻憓劍指前4：「很久沒入過世界盃前4了，希望堅持久點，不要那麼快『沒電』。」江旻憓曾於2019年登上世界第一寶座，但相比個人排名，她更看重團體，皆因巴黎奧運積分周期明年4月展開，跟東京奧運一樣，女重隊只要取得團體賽席位，即可附帶3個個人賽名額：「我們團體目標堅決，就是再打奧運。個人方面發揮好點，自然會提升排名。」

男重方面，方凱申晉級之路相對崎嶇，以11：10和10：9險勝中華台北的Hsu Ching Wen和隊友黎家俊，打入4強對何瑋桁總算喘口氣，以15：7過關，但決賽再迎來硬仗。面對吳浩天，方凱申尾段領先8：6，卻遭對手搶攻追平，須「決一劍」定生死。幸好方凱申「捉到路」避過突擊，以9：8奪冠。

雖然達成香港錦標賽3連霸（2019、2021及2022年；2020年賽事取消），但方凱申不滿意表現：「打本地賽好大壓力，因為港隊遴選機制變了，由計算最近8場比賽變成5場，分計得好緊，我想太多，今日完全發揮不出應有水平，只是『食老本』。」他笑說決賽最後關頭，想到如果屈居亞軍，站在頒獎台第二級肯定會難過很久，不斷提醒自己「唔該你揸緊」。

方凱申在上季世錦賽大爆發，殺入8強，僅與獎牌擦身而過。惟新季首站世界盃，卻未能躋身正賽，他慨嘆「團火熄咗」：「打完世錦賽以為自己好勁，但世界盃發現完全不是那水平。」提前總結2022年，他自言未夠專業：「由考慮退役到覺得自己還打得，但原來只是『得』一下。最近反思自己無論訓練或比賽都不夠專業，未付出100%。」他透露男重隊明年會在法國集訓一兩個月，迎接奧運積分賽。