兩曼聯棄將入波　「方丈」率荷蘭入8強

世盃16強展開，荷蘭火併美國，「橙軍」荷蘭憑迪比及戴利白蘭特上半場奠勝，以3比1獲勝率先殺入8強。巧合嘅係，迪比同戴利白蘭特都係曼聯棄將，領隊尹戈爾更係著名嘅曼聯棄帥，外號「方丈」，今仗齊在卡塔爾揚威。

荷蘭大軍賽前一度傳出受流感侵襲，多人受感染，幸好正選陣容未受太大影響，迪比、加普、卡拉臣、法蘭基迪莊均在陣；美國方面擺出進取嘅433，基斯甸普列錫率領添莫菲韋亞及捷西斯費拉拿3箭頭出擊。

開賽僅2分鐘美國有入波機會，基斯甸普列錫突破越位單刀埋門，荷蘭門將路比治及時出迎擋出，荷蘭逃過一劫，並於10分鐘憑快速反擊開紀錄，杜費斯右路地波傳中，迪比勁射破網，荷蘭領先1比0。

荷蘭「戰術大師」尹戈爾今仗採用穩守突擊策略，任由美國控球進攻，憑鐵桶防守頂住攻勢，以突擊一招致命，整個上半場荷蘭控球只有36%，完半場補時再有機會，右路一次界外球戰術，杜費斯地波傳中，戴住心臟起搏器上陣嘅戴利白蘭特射成2比0完半場。

下半場形勢不變，荷蘭繼續穩守突擊，並換入貝雲積、古普美拿斯等，美國方面則換入基奧雲尼雷拿及夏治胡禮力求翻身，74分鐘，夏治胡禮單刀扭過埋門將射空門，但角度太窄被回防後衞救出。

2分鐘後，夏治胡禮另一次埋門，接應基斯甸普列錫傳中球門前撞入，為美國追成1比2，不過荷蘭立即回敬一球，戴利白蘭特助攻杜費斯「窩利」破網，荷蘭81分鐘贏到3比1，美國反擊之火亦被撲滅，杜費斯今場交出1入球2助攻，表現出色，最終荷蘭贏3比1，殺入8強。