美斯1,000戰入波　阿根廷挫澳洲入8強

美斯職業生涯第1,000戰再做主角！阿根廷憑這位「千場球王」入波，在世盃16強大戰以2比1力挫澳洲，繼2014年後再闖世盃8強，周六(10日)凌晨將硬撼歐洲勁旅荷蘭，爭奪準決賽席位。

阿根廷今場正選作出一個變動，艾真度高美斯代替受傷的迪馬利亞上陣，雖然實力在澳洲之上，但早段明顯拖慢節奏，17分鐘艾真度高美斯遠射高出，才是今場第1次射門。35分鐘阿根廷美妙組織，美斯禁區內人叢中起左腳熨入，阿根廷首次中埋門即開紀錄，亦是美斯5次出戰世盃以來首個淘汰賽入球。

澳洲下半場加強逼搶，令阿根廷有更多反擊空間，57分鐘祖利安艾華利斯禁區內逼甩馬菲賴恩腳下球，輕鬆射入空門為阿根廷拉開比數。澳洲仍未放棄，77分鐘奇治葛雲禁區外狂抽，省中安素費南迪斯改變方向彈入，這名前鋒之後再1扭4射門被閂，阿根廷捱過最後驚險，贏2比1殺入8強。

今場是美斯職業生涯第1,000場賽事，包括169次阿根廷上陣、巴塞隆拿788場及巴黎聖日耳門53場，合共交出789個入球和338次助攻。美斯歷來在世界盃的最佳成績，是2014年奪得亞軍，今屆當然希望更進一步，實現捧盃夢想。