傳比利入善終醫院　麥巴比、卡尼等送祝福

巴西傳媒報道，身患癌症的「一代球王」比利健康轉差，對化療已經再無反應，因此醫護團隊已經停止治療，並將比利轉送到善終醫院。消息傳出後，正出戰世界盃的基利安麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞等球星，都在社交網向比利送上祝福。

巴西《聖保羅頁報》周六(3日)報道，82歲的比利在化療失效後，已入住善終醫院，現階段主要是幫助他呼吸及減輕痛楚，而一直為比利進行治療的Albert Einstein醫院隨後發聲明，指比利病情在過去24小時未有惡化，但未有證實比利是否已轉到善終醫院。

比利病危消息傳出後，法國足總官方twitter送上祝福，前鋒基利安麥巴比亦在社交網呼籲球迷：「為球王祈禱！」巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞、名將李華度亦鼓勵比利要「堅強」，英格蘭前鋒哈利卡尼在16強賽前記者會中，亦讚揚比利在足球的貢獻，祝福他早日康復。比利昔日球會山度士則表示：「全個世界...為你而團結，球王比利！」