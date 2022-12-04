尹戈爾世盃不敗　阿根廷晉級要靠12碼？

世盃8強首個對賽出爐，荷蘭將會同阿根廷爭逐4強席位。荷蘭今屆陣容欠缺星味，最寶貴財產就是領隊尹戈爾，這位71歲教頭歷來領軍踢11場世盃，法定時間內有8勝3和不敗佳績；有趣的是，阿根廷歷來5次在世盃對荷蘭，法定時間亦未嘗勝果，但8年前曾經互射12碼淘汰荷蘭，且看今屆會否歷史重演。

尹戈爾在2014年帶領荷蘭奪得季軍，當年他們由分組賽到16強4連勝，8強憑互射12碼淘汰哥斯達黎加，準決賽又同阿根廷激戰120分鐘打成0比0，最終射輸12碼出局，荷蘭之後在季軍戰大勝巴西，這屆世盃荷蘭法定時間成績為5勝2和。今屆尹戈爾重掌荷蘭帥印，目前4場賽事有3勝1和，代表尹戈爾在世盃仍未試過在法定時間內輸波。

荷蘭8強對手為冠軍熱門阿根廷，兩隊歷來在世盃5次交鋒，荷蘭法定時間內有2勝3和不敗佳績，不過阿根廷並非「輸硬」，事關他們曾2次在淘汰賽靠加時及互射12碼晉級，最近1次就是2014世盃準決賽，美斯亦有份在互射12碼建功，淘汰由尹戈爾領軍的荷蘭。