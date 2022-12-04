澳洲新星披甲　紀錄直逼球王比利

澳洲喺世界盃16強以1比2不敵阿根廷，黯然出局，但整體表現並唔差，新星加蘭古奧披甲創出壯舉，以18歲零79日成為自1958年巴西球王比利之後，近64年世界盃淘汰賽最年輕上陣球員，前途無可限量。

加蘭古奧今年9月先至首次入選澳洲國家隊，更加晉身出戰世界盃大軍名單，澳洲首仗對法國，呢位前鋒後備上陣，成為球隊史上最年輕踢世界盃嘅球員，亦係賽事史上第9年輕上陣球員。

加蘭古奧對上2場分組賽都冇上陣，來到今場16強第72分鐘，呢位小將再次獲得機會，後備入替馬菲歷基，成為近64年世界盃淘汰賽最年輕上陣球員，僅次於1958年嘅比利，當年比利踢世界盃淘汰賽，只係17歲零249日。

加蘭古奧都算好腳頭，只係上陣5分鐘，澳洲就入波追至1比2，佢仲有1次射門幾乎入波，可惜始終未扳平。

來自一個南蘇丹家庭嘅加蘭古奧，出世冇耐就跟隨父母及家人，以難民身份移居澳洲，佢自細已展現超卓足球天份，被英超「新土豪」紐卡素睇中，9月中同加蘭古奧達成協議，將於明年1月轉會市場重開後正式加盟，相信球迷好快可以睇到加蘭古奧喺英超獻技。