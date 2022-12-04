高手過招一腳定生死　法國波蘭做「細」界

世界盃16強法國大戰波蘭，上屆冠軍法國整體實力勝一籌，但嚟到淘汰賽，一戰定生死，預料呢支傳統勁旅亦唔會太冒進。至於波蘭今屆3戰僅入2球，前鋒羅拔利雲度夫斯基腳風唔順，難以攻入對手大門，中位數2.5球嘅入球細勁穩陣。（Now 618及616周日晚11時直播）

法國首兩場分組賽都贏波，提早取得出線16強席位，所以上仗分組賽以副選出擊，導致0比1不敵突尼西亞，相信領隊迪甘斯今仗會派出以「新世代球王」基利安麥巴比掛帥，配搭最強陣容應戰，贏波機會仍然樂觀。

淘汰賽階段最緊要穩陣

然而，「高盧雞」雖然人腳佔上風，但唔代表會大炒對手，畢竟踢淘汰賽最講究穩陣，避免犯錯失波而冇仇報。預料法國一旦先入波，好可能會採取「拉布戰術」，拖慢比賽節奏，以保持勝果至完場。

另一邊廂，波蘭非常依賴羅拔利雲度夫斯基爭取入球，但呢位34歲前鋒今屆狀態欠佳，對墨西哥一役射失12碼，上仗對阿根廷更加全場零射門。事實上，波蘭整體人腳質素遠唔及拜仁慕尼黑或者巴塞隆拿，「羅拔佬」缺少支援之下，自然發揮唔出應有能力。

睇番波蘭分組賽3戰僅曾贏沙特阿拉伯2比0，其餘2場都未能取得入球，恐怕難以威脅法國防線，惟有加強防守，希望博和以互射12碼分勝負，或會形成攻防戰，考慮雙方近5次對賽總入球全開2球或以下，預料今仗入波唔會多，細盤值得再追。