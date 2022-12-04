程小雅傷癒復出創突破　人生首個35公里競步賽奪亞軍

香港奧運競步代表程小雅傷癒復出即創造突破，周日（4日）於墨爾本舉行的澳洲35公里競走錦標賽中，挑戰人生首個35公里競步賽，最終以3小時02分20秒勇奪亞軍，為她爭取參加來年的匈牙利世界田徑錦標賽增添信心，小雅笑言一個「攰」字總結了今次長途比賽的感受，慶幸在較熱的天氣及高手林立下，取得滿意成績。

於東奧出戰20公里競步的程小雅，於今年1月尾訓練受傷，導致原定參加美國世錦賽的計劃亦因傷勢而泡湯。直到5月她回港一直接受體院治療，慢慢從傷患陰霾中康復。「10月份我才開始做速度訓練準備澳洲的比賽。回想起由最初痛到行路都行唔到，到可以慢慢走，到今天能順利完成挑戰人生首次35km競走賽，十分感恩。」

澳洲35公里競步錦標賽是一年一度澳洲田徑選拔國家代表的大賽，脫穎而出者可參加世錦賽同奧運等重要比賽。而賽事除了程小雅 ，還有兩名東奧選手參與，水準相當之高。此外，墨爾本當地的氣温亦相對較高，介乎25-30度，而路線亦有高低起路，較多上落斜，難以造出較佳的時間。到中段，當太陽出來，大家開始疲憊，程小雅亦補充能量飲品同啫喱跟上。

「這些比賽真的令我疲憊不堪，去到20多公里至最後10公里，我『拉晒車』拖着回到終點，真係爆晒偈。」最終，她以3小時02分20秒順利完成賽事，以世界第41名成績完成首個35km競步賽。