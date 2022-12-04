港超聯　東方5蛋贈香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」本年度最後一戰，周日（4日）有香港U23坐鎮將軍澳運動場，迎戰東方。結果東方火力全開，憑巴杜姆、黃皓雋、亞歷斯祖及胡晉銘各入一球，加上張俊軒自擺烏龍，以5比0大勝香港U23，全取3分的東方聯賽重回勝軌。

香港U23派出顏翱天把守大關，郭子堦負責中場掃蕩，鄧筵霑聯同黎培基及林樂賢，支援前線爭取入球。至於東方就以胡晉銘及梁振邦控制中場，蔡立靖為擔正的巴杜姆及孫銘謙輸送彈藥。

東方甫開局就佔盡上風，9分鐘，孫銘謙沿右路殺入禁區地波傳中，巴杜姆接應射入，為這場入球騷揭開序幕。29分鐘，高素巴耶夫斜長傳交給黃梓浩，後者擺脫對方守將纏擾突破後傳中，由黃皓雋完成最後一擊，東方來開領先優勢。

領先的東方沒有放軟手腳，32分鐘，孫銘謙落底傳中，後上的亞歷斯祖勁射得手。1分鐘後，亞歷斯祖送出長傳，張俊軒頭槌回傳，結果上前搶截的孫銘謙和出迎的顏翱天，都只能齊齊目送皮球彈入網，東方靠對手擺烏龍，完半場前贏到4比0。

換邊後，東方率先入局，48分鐘，黃皓雋射門被顏翱天撲出不遠，胡晉銘門前補中，為東方取得5比0領先優勢。隨後巴杜姆及馬高斯都再有窄位起腳機會，但考驗不到顏翱天。

香港U23比賽後段搶回不少攻勢。66分鐘，鄧筵霑交出長傳，黎皚韜挑過出迎的東方門將葉鴻輝，但射門力量欠奉，被回防的亞歷斯祖成功解圍。76分鐘，香港U23前場逼搶成功，後上的陳潤潼窄位起腳，被葉鴻輝擋出底線。及後陳潤潼再有一次半單刀面對葉鴻輝的埋門機會，但仍被後者化解危機。最終東方將5比0勝局保持到完場，以一場大勝，為2022年聯賽征途作結。